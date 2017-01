POL-PPMZ: Mainz, Pkw überschlug sich

Mainz (ots) - Ein 24-jähriger Mann befuhr am 05.01.2017, 11:40 Uhr, die Heidesheimer Straße in Fahrtrichtung Gonsenheim. In Höhe des Schlosses Waldthausen verlor er aus noch ungeklärten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach rechts zunächst gegen ein Verkehrsschild und dann in einen Graben. Dort überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Zwei Ersthelfer halfen den beiden Insassen aus dem Fahrzeug. Beide Insassen waren zum Glück - nach einer ersten Untersuchung im Rettungswagen - unverletzt. Die Feuerwehr konnte das verunfallte Fahrzeug mithilfe einer Seilwinde wieder auf die Räder stellen. Die Heidesheimer Straße war während der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell