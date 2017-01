POL-PPMZ: Brand eines Linienbusses

1 weiterer Medieninhalt

Dexheim (ots) - Am Mittwochvormittag, 04.01.2016, 11:20 Uhr geriet auf dem Firmengelände einer großen Weinkellerei in Dexheim, ein dort berechtigt geparkter Linienbus aus unbekannter Ursache in Brand. Der Bus brannte restlos aus. An einem zweiten in der Nähe geparkten Bus entstand ebenfalls Sachschaden durch Hitzestrahlung. Das Kellereigebäude blieb nach erstem Augenschein vom Brand unversehrt. Jedoch zog Brandrauch in das Gebäude, so dass sämtliche Mitarbeiter aus dem betroffenen Gebäude vorsorglich nach Hause geschickt wurden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Bus morgens vor dem Brand im Stand laufen gelassen wurde, um die Betriebssysteme mit Druckluft zu versorgen. Kurze Zeit später konnte vom nahegelegenen Bürokomplex beobachtet werden, dass Rauch und Flammen aus dem Motorraum am Heck des Busses aufgestiegen sind. Zu keiner Zeit waren unberechtigte oder fremde Personen auf dem Betriebsgelände aufgefallen. Am Bus selbst ergaben sich nach Abschluss der Löscharbeiten im Rahmen der Spurensuche keine Hinweise auf fahrlässige oder vorsätzliche strafbare Handlungen bezüglich des Brandausbruchs. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Neben der Polizei Oppenheim waren auch das DRK und die Freiwilligen Feuerwehren aus Oppenheim, Dexheim, Schwabsburg, Nierstein, Guntersblum im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell