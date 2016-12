POL-PPMZ: Klein-Winternheim, Betrugsversuch - Kontodaten herausgegeben

Mainz (ots) - Am 28.12.2016, 08:40 Uhr, wurde ein 55-jähriger Klein-Winternheimer von einem englischsprachigen Microsoft-Support kontaktiert, der ihm mitteilte, dass sein PC vermutlich mit Viren verseucht sei. Dies können jedoch mittels Ferndiagnose behoben werden. Der Klein-Winternheimer stimmte diesem Prozess zu. Zum Begleichen der Dienstleistung musste er aber erst seine Kreditkartenummer angeben. Dann erhielt er eine Rechnung einer Firma mit Sitz in Indien, die er unterschreiben und dann zurückschicken sollte. Außerdem sollte er seinen Personalausweis und seine Kreditkarte einscannen und ebenfalls per Email der Firma zusenden. Nachdem er das getan hatte, wurde der Klein-Winternheimer doch misstrauisch. Er kam zur Polizei und erstattete Anzeige, nachdem er von den verschiedenen Betrugsmaschen erfahren hatte. Die Kreditkarte ließ er sofort sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell