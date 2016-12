POL-PPMZ: Mainz, Einbruch in Pizzeria

Mainz (ots) - Vermutlich in der Nacht zum 26.12.2016 oder im Laufe des Montagvormittags verschaffte sich jemand Zutritt in ein Mehrparteienhaus in der Eppichmauergasse, in dem sich eine Pizzeria befindet. Dort wurden der Spurenlage nach in einem Büro mehrere Schränke und ein Regal und im Gastraum der Tresenbereich durchsucht und vorgefundenes Wechselgeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen!

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell