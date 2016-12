POL-PPMZ: Mainz, Einbrüche in Gaststätten

Mainz (ots) - Im Kirschgarten brach jemand in der Zeit vom 21.12.2016, 23:15 Uhr, bis 22.12.2016, 08:20 Uhr, die Zugangstür zu einem Restaurant auf, entwendete aus dem Thekenbereich Bargeld und brach einen Würfeltresor auf. Aus diesem Tresor wurde ebenfalls Bargeld entwendet. Weiterhin wurde im Keller die Tür zu einem Getränkelager geöffnet. Ob und was dort entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am 23.12.2016, 02:45 Uhr, hebelte jemand ein Terrassenfenster zur Gaststätte "Zum Körner Eck" auf und drang ein. Dabei wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Der oder die unbekannten Täter hebelten Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld aus einem der Automaten, bevor er oder sie - vermutlich wegen des Alarms - die Flucht ergriffen. Noch in der Gaststätte und unterwegs verloren sie einige Münzen. Aufgrund der Fundorte der Münzen kann man sagen, dass der oder die Täter in Richtung Ortskern Mombach geflüchtet sind.

