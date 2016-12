POL-PPMZ: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Gau- Algesheim (ots) - Am Abend des 22.12.2016 erwärmte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses sein Essen in der Mikrowelle. Kurz nachdem er die Küche verlassen hatte, hörte er einen Knall. Bei der Nachschau sah er eine Stichflamme, die aus der Mikrowelle kam. Hierbei geriet die Küche in Brand. Der Mann und die anderen Hausbewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen, jedoch verstarb der Hund des Wohnungsinhabers in den Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Gau- Algesheim löschte den Brand, die betroffene Wohnung war im Anschluss an den Brand nicht mehr bewohnbar.

Der Sachschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell