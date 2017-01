POL-VDMZ: A 60, Autobahndreieck Nahetal, PKW überschlägt sich

Heidesheim (ots) - Am 21.01.2017 kam gegen 01:22 h ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis Kusel mit seinem PKW am Autobahndreieck Nahetal auf der A 60 in Fahrtrichtung Bingen mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr in Höhe des Zubringers zur A 61/Richtung Ludwigshafen eine Schutzplankenabsenkung und überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen mehrfach. Nach ca. 250 m kam das Fahrzeug, quer zur Fahrbahn stehend, auf der L 242 in Fahrtrichtung Gensingen zum Stillstand. Der Fahrer wurde wie durch ein Wunder nur leicht verletzt (Kopfplatzwunde). Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Atemalkohol beim Unfallbeteiligten festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Am total beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR. Der Zubringer zur A 61 und die Zufahrt zur L 242 in Richtung Gensingen waren für ca. 2 1/2 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell