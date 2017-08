POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bad Kreuznach (ots) - Ein 19 jähriger Mann befuhr am 08.08.17 um 18:32 Uhr mit seinem PKW die Rheinstraße in Bad Kreuznach in Richtung der Waldemarstraße. An der Kreuzung zur Mannheimer Straße hielt er am Stoppschild an. Anschließend fuhr er geradeaus über die Mannheimer Straße und übersah hierbei einen von rechts kommenden 60-jährigen Motorradfahrer, welcher die Mannheimer Straße in Richtung der Alzeyer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der Motorradfahrer gegen die Windschutzscheibe des Pkw pralle und anschließend durch die Luft auf die Straße geschleudert wurde.

Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Mainz verbracht. Eine akute Lebensgefahr besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

