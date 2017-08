POL-PDKH: Umgestürzter Baum verursacht Unfall

B41 Höhe Abfahrt Kirnsulzbach (ots) - Über die Rettungsleitstelle ging am 08.08.2017, 22:33 Uhr, die Meldung über einen umgestürzten Baum auf der B41, Höhe Abfahrt Kirnsulzbach, ein. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Baum die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Kirn etwa zur Hälfte blockierte. Das Hindernis wurde durch Kräfte der Feuerwehr und der Straßenmeisterei beseitigt. Am Einsatzort meldete sich eine Autofahrerin, die beim Vorbeifahren den Baum mit ihrem Auto leicht streifte, so sie sich Kratzer an ihrem Fahrzeug zuzog. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell