POL-PDKH: Wildunfälle

Duchroth-Odernheim, B41-Weiler (ots) - Am 08.08.17, 07:20 Uhr, auf der L235, zwischen Duchroth und Odernheim. Hierbei kollidierte der Fahrer eines Citroen mit einem Reh, das die Fahrbahn überquerte. Kein Personen-, sondern nur Sachschaden. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am 08.08.17, 05h, auf der K18, zwischen der B41 und der Ortslage Weiler. Hierbei kollidierte der Fahrer eines VW mit einem Reh, das die Fahrbahn überquerte. Kein Personen-, sondern nur Sachschaden. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell