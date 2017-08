POL-PDKH: Nach Parkplatzrempler einfach weitergefahren

Bad Sobernheim (ots) - Die Fahrerin eines VW Polo meldete am 06.08.17, dass ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz in der Malteserstraße in Bad Sobernheim, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, beschädigt wurde. Der Polo stand in der Zeit von 05:45 Uhr bis 15:10 Uhr ordnungsgemäß abgestellt auf dem Parkplatz. Es konnte ein Schaden an der hinteren Stoßstange festgestellt werden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die notwendigen Feststellungen zu kümmern. Zur Klärung des Sachverhalts werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei in Kirn, Tel.-Nr.: 06752/156-0, zu melden.

