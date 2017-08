POL-PDKH: Handy gestohlen

Kirn (ots) - Ein junger Mann saß zunächst am 07.08.17, 20:30 Uhr, vor dem Jugendcafe in der Bürgermeister-Rau-Straße in Kirn. Sein Handy legte er neben sich. Als er für einen kurzen Moment das Jugendcafe betrat, ließ er sein Handy unbeaufsichtigt zurück. Diese Zeit, nutzte ein bislang unbekannter Täter um das Handy zu stehlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Samsung Galaxy A 5 Farbe schwarz. Zur Klärung des Sachverhalts werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei in Kirn, Tel.-Nr.: 06752/156-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell