POL-PDKH: Diebstahl aus einer Wohnung

Bingen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendet am Samstag, den 05.08.17, in der Zeit von 13:00 - 15:00 Uhr, aus einer abgeschlossenen Wohnung in der Straße "Hintere Grube" einen Laptop der Marke ACER.

Hinweise bitte an die Polizei in Bingen - Tel.: 06721-9050

