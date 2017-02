POL-PDKH: Rucksack aus Taxi entwendet

Kirn (ots) - Am 02.02.2017 wurde aus dem Kofferraum eines Taxis ein Rucksack entwendet. Der Fahrer hatte in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:50 Uhr mehrere Fahrten in Kirn. In diesem Zeitraum muss ein Unbekannter den Rucksack aus dem Kofferraum entwendet haben. In dem Rucksack befanden sich mehrere Schlüsselbunde und ein Buch.

Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752/1560

