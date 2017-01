POL-PDKH: Raubüberfall im Parkhaus

Bad Kreuznach (ots) - Nach dem Überfall auf eine 72-jährige Frau im Parkhaus Badeallee am Samstagnachmittag, den 21.01.2017, bei dem der Täter seinem Opfer gewaltsam den Geldbeutel entriss, wurde am 26.01.2017 mit Hilfe der Videoaufnahmen vom Tatort die Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Bereits kurze Zeit später konnten die ersten Hinweise auf den Tatverdächtigen entgegengenommen werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden anlässlich einer Wohnungsdurchsuchung beweiserhebliche Gegenstände aus dem Raubdelikt aufgefunden.

Bei dem Tatverdächtigen, der in seiner Wohnung zunächst nicht angetroffen werden konnte, handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus Bad Kreuznach, über den bislang bei Staatsanwaltschaft und Polizei noch keine Erkenntnisse vorliegen.

Nach Bekanntwerden der Fahndungsmaßnahmen hat er sich selbst bei der Polizei gestellt und die Tatbegehung eingeräumt. Haftgründe liegen nicht vor.

Ein Tatzusammenhang mit dem Raub einer Handtasche am Freitag, den 20.01.2017, gegen 07:15 Uhr, in der Schöffenstraße in Bad Kreuznach dürfte nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen ausscheiden.

