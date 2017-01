POL-PDKH: Einbruch

Bad Kreuznach (ots) - Am 27.01.2017 kam es zwischen 14:00 und 16:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Richard-Wagner-Straße. Zum Tatzeitpunkt wurde durch unbekannte Täter die Terrassentür des Anwesens aufgehebelt und anschließend die Wohnung nach Wertsachen durchsucht. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei Bad Kreuznach bittet Anwohner, die in der Zeit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0671 88110 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell