POL-PDKH: Fahrzeug überschlagen

Seesbach - Waldfriede (ots) - Am 26.01.2017 fuhr der Fahrer eines Audi TT um 16:25 Uhr auf der Landesstraße 230 vom Haus Kallweiler in Richtung Waldfriede. In einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Straßengraben überschlug sich der Audi und blieb total beschädigt auf dem Dach liegen. Der 18-jährige Fahranfänger konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Er gab an, aufgrund eines entgegenkommenden Busses erschrocken zu sein und daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben. Der Fahrer wurde durch den Überschlag leicht verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der total beschädigte Audi TT musste geborgen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell