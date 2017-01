POL-PDKH: Verkehrslage

Monzingen, Bärweiler, Bad Sobernheim, Kirn (ots) - Monzingen Vorfahrt missachtet

Am 26.01.2017 kam es um 07:00 Uhr auf der Bundesstraße 41 am Monzinger Bahnhof zum Zusammenstoß zweier Pkw. Die Fahrerin eines Opel Corsa kam aus Monzingen und wollte nach links auf die Bundesstraße 41 abbiegen. Im Kreuzungsbereich missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einem BMW zusammen. Die Fahrerin des BMW wollte von der Kreisstraße 97 nach rechts auf die Bundesstraße 41 einbiegen. Beide Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Bärweiler Spiegel gestreift

Am 26.01.2017 streifte der Fahrer eines Mercedes Sprinters um 12:10 Uhr auf der Landesstraße 375 zwischen Bärweiler und Hundsbach den Spiegel eines entgegenkommenden Renaults. Es entstand lediglich Sachschaden.

Bad Sobernheim Parkplatzunfall

Am 26.01.2017 fuhr der Fahrer eines Mercedes um 12:10 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in der Gymnasialstraße beim Ausparken gegen einen abgestellten VW und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher wurde verwarnt.

Kirn Fahrzeug übersehen

Am 26.01.2017 wollte die Fahrerin eines VW Polo um 12:45 Uhr in der Danziger Straße aus einer Parklücke losfahren. Hierbei übersah sie einen Nissan Note, welcher von der Hellberghalle kommend in Richtung Berufsbildender Schule unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei niemand verletzt wurde. Die Fahranfängerin wurde verwarnt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell