POL-PDKH: Raub in Parkhaus, Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots) - Am Samstagnachmittag, den 21.01.2017 gegen 16:45 Uhr kam es zu einem Raub im Parkhaus Badeallee.

Eine 72-jährige Frau ging an den Kassenautomaten im Erdgeschoss, um ihr Parkticket zu bezahlen. Nachdem sie ihren Geldbeutel aus der Handtasche herausgeholt hatte, näherte sich von der Seite ein bislang unbekannter Mann und entriss ihr den Geldbeutel. Da sie sich wehrte, stieß der Täter die Geschädigte noch gegen ein Geländer und lief mit der Beute zwischen Parkhaus und der danebenliegenden Gaststätte in Richtung Karl-Aschoff-Straße und von dort vermutlich in Richtung Schlossplatz.

Die Geschädigte verletzte sich glücklicherweise nur leicht.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

- Junger Mann, etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 m groß, dunkle Wollmütze bis zu den Augen gezogen, dunkler Schal um den Mundbereich, khakifarbene Jacke, helle Jeanshose, sprach akzentfreies Deutsch

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Täter konnte allerdings bei der Tatausführung gefilmt werden. Derzeit prüft die Kriminalpolizei einen möglichen Tatzusammenhang zu dem Raub einer Handtasche am Freitag, den 20.01.2017 gegen 07:15 Uhr in der Schöffenstraße in Bad Kreuznach.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum im Bereich der Salinenstraße, Badeallee, Karl-Aschoff-Straße und Schlossplatz gemacht?

Kann jemand Hinweise zu der der abgebildeten Person machen?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach