POL-PDKH: Rollerfahrer verletzt

Bad Sobernheim: (ots) - Am 23.01.2017 kam es um 21:30 Uhr in der Haystraße im Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall eines Pkw mit einem Roller. Der Fahrer eines BMW hatte beim Einfahren in den Kreisel die Vorfahrt eines Roller-Fahrers missachtet und war mit diesem zusammengestoßen. Der 26-jährige Roller-Fahrer kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den 37-jährigen BMW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

