POL-PDKH: Unfallflucht

Kirn (ots) - Am 23.01.2017 wurde in der Friedrichstraße auf dem Parkplatz der Friedrich Pies KG ein silberner Citroen Xsara beschädigt. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug um 08:15 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er um 17:20 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden auf der linken Seite im hinteren Bereich fest. Offensichtlich wurde dieser Schaden durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752-1560

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell