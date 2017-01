POL-PDKH: Unfallflucht

Bingen-Bingerbrück (ots) - , Bingerbrücker Straße, Lichtsignalanlage, 21.01.2017, 11:45 Uhr Am 23.01.2017 wurde bei der Polizei durch eine Geschädigte nachträglich ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich bereits am Samstag, 21.01.2017, ereignete. Die Geschädigte musste mit ihrem PKW Ford Fiesta an der Lichtsignalanlage in Höhe des Netto-Einkaufsmarktes anhalten, als sie einen Knall wahrnahm und ein bisher unbekanntes Fahrzeug auffuhr. Die Geschädigte hat keine Erinnerungen an das Unfallgeschehen. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 067219050.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell