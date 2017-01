POL-PDKH: Einbrüche im Industriegebiet

Monzingen (ots) - Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes kam es zu zwei Einbrüchen in Firmen in der Industriestraße. In einem Logistikunternehmen für Flüssiggas wurde durch unbekannte Täter die Hintertür eines Büros aufgehebelt. Dort wurden mehrere Schränke durchwühlt. Die Täter entwendeten einen Schlüsselkasten mit mehreren Schlüsseln. Weitere Gegenstände blieben am Tatort zurück.

In einem Tiefkühl-Heimservice wurde eine seitlich gelegene Metalltür zum Bürotrakt aufgebrochen. In dem Gebäude wurden Türen und Schränke aufgehebelt. Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus einem Briefumschlag Bargeld. Weitere Gegenstände wurden am Tatort zurückgelassen.

Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752-1560 oder die Außenstelle in Bad Sobernheim unter der Telefonnummer 06751-81270

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell