POL-PDKH: Diebstahl

Bingen am Rhein (ots) - , Hitchinstraße, 20.01.2017, 13:55 Uhr Während des Einkaufes in einem Supermarkt hatte die Geschädigte ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. Als sie an der Kasse zahlen wollte bemerkte sie, dass der Geldbeutel aus der Tasche gestohlen worden war. Bei einer ersten Sichtung des Videomaterials konnte die Tatausführung und ein männlicher Täter festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell