POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hargesheim (ots) - Unfallzeitpunkt: 22.01.2017, 01:39 Uhr Unfallörtlichkeit: L 239, Gemarkung Hargesheim Eine 30jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die L 239 von Gutenberg kommend in Richtung Hargesheim. In einer S-Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Pkw und kam schließlich in einem angrenzenden, 3 Meter tiefer gelegenen, Ackergelände zum Stillstand. Durch die aufnehmenden Beamten konnte bei der Fahrerin Alkoholeinfluss festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein der Frau sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Die 30jährige Frau zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu (Schürfwunden). An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell