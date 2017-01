POL-PDKH: Küchenbrand

Bad Kreuznach (ots) - Zeitpunkt: 21.01.2017, 14:56 Uhr Örtlichkeit: 55543 Bad Kreuznach, Kaiser-Wilhelm-Straße Eine 30jährige Frau vergaß auf der heißen Herdplatte einen Topf mit Öl. Dieser fing schließlich an zu brennen. Die Frau rief daraufhin die Feuerwehr welche den Brand in der stark verrauchten Wohnung schnell löschen konnte. Die 30jährige Bewohnerin wurde im Anschluss mit Verdacht auf Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Brand entstand in der Küche der Wohnung ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

