POL-PDKH: Kurve zu eng

Hochstetten-Dhaun (ots) - Am 18.01.2017 fuhr die Fahrerin eines Seat Leon um 16:15 Uhr von der Dhauner Straße in Richtung Ortsmitte. In einer engen Rechtskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug zu weit nach links und stieß mit den Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeugs zusammen. Die Seat-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

