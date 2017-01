POL-PDKH: Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus mit anschließender Festnahme der Tatverdächtigen

Münster-Sarmsheim (ots) - Anwohner beobachtete am 11.01.2017, gegen 00:10 Uhr von seiner Wohnung aus, zwei dunkele, mit Sturmhauben bekleidete Personen, die sich auf dem Nachbargrundstück aufhielten und sich offensichtlich an Türen und Fenster zu schaffen machten. Bei Überprüfung des Tatortes durch die eingesetzten Polizeibeamten, konnte niemand mehr angetroffen werden, jedoch konnten Spuren im Schnee festgestellt werden. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den Personen, konnten gegen 01:15 Uhr im Bereich Bingerbrück zwei männliche Personen angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung der Personen konnten Sturmhauben aufgefunden und sichergestellt werden, darüber hinaus passte das von den Personen getragene Schuhprofil exakt mit den im Schnee festgestellten Schuhabdruckspuren. Ob die beiden männlichen 19- und 20-jährigen Tatverdächtigen in dieser Nacht weitere Einbruchsversuche durchgeführt haben, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell