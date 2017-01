POL-PDKH: Wildunfälle

Schmidthachenbach, Heimweiler, Hochstetten-Dhaun (ots) - K 42 Schmidthachenbach

Am 06.01.2017, gegen 19:30 Uhr, kollidierte ein Pkw auf der K 42 in Höhe Schmidthachenbach mit einem Reh. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Reh wurde verletzt und durch herbeigerufenen Jagdpächter erlöst.

L 182 Heimweiler

Am 06.01.2017, gegen 22:35 Uhr kam es auf der L 182 zwischen den Ortslagen Kirn und Heimweiler zu einer Kollision mit einem Pkw und einem Fuchs. Am Pkw war zunächst kein Schaden feststellbar, der Fuchs blieb offensichtlich unverletzt.

B 41 Hochstetten-Dhaun

Am 06.01.2017, gegen 20:40 Uhr, kollidierte ein Pkw auf der B 41 kurz hinter der Ortslage Hochstetten-Dhaun in Fahrtrichtung Idar-Oberstein mit einem Reh. Reh blieb offensichtlich unverletzt, am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell