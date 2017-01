POL-PDKH: Unfälle

Kirn (ots) - Auffahrunfall am Niederberg

Offensichtlich Unachtsamkeit in Verbindung mit zu geringem Sicherheitsabstand dürften Ursache für einen Auffahrunfall am 04.01.17, 13:45 Uhr, in Kirn gewesen sein. An beiden Autos entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Auf eisglatter Fläche gegen Zaun gestoßen

Der Zulieferer eines Geschäftes in der Kallenfelser Straße in Kirn, geriet am 05.01.17, 01:30 Uhr, beim Befahren des Parkplatzes mit seinem Auto ins Rutschen und stieß anschließend gegen einen Zaun. Es entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Eisglätte in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit dürften als Unfallursache in Betracht kommen.

