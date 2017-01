POL-PDKH: Auto in der Silvesternacht zerkratzt

Bad Sobernheim (ots) - Bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Silvesternacht, 31.12.16 auf 01.01.17, mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür eines Audi A4, der in der Eckweiler Straße in Bad Sobernheim stand. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise auf den / die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn, Telefonnummer 06752-1560, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell