POL-PDKH: Versuchter Einbruchdiebstahl

Bad Kreuznach (ots) - ,Berufsbildende Schule, 31.12.16, um 18:44 Uhr

Unbekannte Täter hebelten an der Schule in der Ringstraße 49 ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Hier versuchte man einen Kaffeeautomaten aufzubrechen, was jedoch misslang. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0671-88110 bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

