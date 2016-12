POL-PDKH: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Kirn (ots) - Am 27.12.16, gegen 23:30 Uhr, zerstörte ein junger Mann die Schaufensterscheibe eines Geschäftes am August-Bebel-Platz in Kirn. Das Motiv hierfür ist bislang unklar. Dem Täter gelang zunächst unerkannt die Flucht. Eine aufmerksame Zeugin meldete sich jedoch im weiteren Verlauf bei der Polizei und gab hierbei einen Hinweis auf eine Person. Die Ermittlungen dauern noch an. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn, Telefonnummer 06752/1560, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell