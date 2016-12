POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Horrweiler (ots) - , Weedstraße, 25.12.2016, 12:00 - 13:30 Uhr

Am 1. Weihnachtsfeiertag wurde ein in der Weedstraße in Horrweiler geparkter PKW Toyota Corolla durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 067219050.

