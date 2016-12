POL-PDKH: Randalierer

Bad Kreuznach (ots) - Am 24.12.2016, gegen 04:30 Uhr, meldeten mehrere Personen eine randalierende Person in der Poststraße. Die vor Ort angetroffene Person war nicht zuletzt aufgrund ihrer Alkoholisierung sehr aggressiv und ging sofort mit einem Besenstil auf die eingesetzten Beamten los. Der Angriff konnte durch die Beamten unterbunden werden. Der Randalierer wurde zur Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam verbracht. Ein Beamter wurde bei der Maßnahme leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell