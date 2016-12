POL-PDKH: Unfallflucht

Bingen (ots) - ,Schloßbergstraße In der Zeit vom 20.12.2016, 18:00 Uhr, bis 21.12.2016, 14:00 Uhr, wurde ein in der Schloßbergstraße, Höhe Anwesen Nummer 46, geparkter PKW Daimler Benz, E-Klasse, MZ-Kennzeichen, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 067219050.

