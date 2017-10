POL-PDWO: Einbruch

Eisenberg (ots) - Zwischen dem 07.10.17, 10:00 h und dem 09.10.17, 13:50 h wurde in der Beethovenstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Was genau entwendet wurde steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden



Telefon: 06352/911-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell