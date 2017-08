POL-PDWO: K30: Verkehrsunfallflucht

Alzey (ots) -

Bereits am 03.08.2017 ereignete sich auf der K30 zwischen Dittelsheim-Heßloch und Framersheim in einer Kurve ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter schnitt die Kurve und kam so mit seinem Fahrzeug zum Teil auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste deshalb ausweichen, konnte eine Berührung der beiden Fahrzeuge aber nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand Sachschaden. Die Personalien der Beteiligten stehen zwar fest, jedoch gibt es widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Hinter den beiden Fahrzeugen habe sich jeweils ein weiterer PKW befunden, die Insassen dürften den Unfallhergang beobachtet haben. Die Polizei bittet daher die Zeugen, sich bei der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 zu melden. ----

Gemarkung Erbes-Büdesheim: Jagdwilderei

Ende Juli fand ein Zeuge in der Gemarkung Erbes-Büdesheim die Überreste eines Rehkitzes in Form des Kopfes samt Vorderläufen. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert und erklärte nach Begutachtung, dass hier jemand fachmännisch vorgegangen sei und er daher von Jagdwilderei ausgehe. Strafanzeige wurde erstattet. Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Alzey unter der Rufnummer 06731-9110. ----

Gau-Heppenheim: Mehrere Sachbeschädigungen

Anfang August kam es in Gau-Heppenheim und der dortigen Gemarkung zu zwei Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter beschmierten die Bushaltestelle in der Hauptstraße mit Graffiti, zudem waren Brandschäden an der Holzverkleidung zu erkennen. Im selben Zeitraum wurden am Aussichtspunkt "Schöne Aussicht", Feldgemarkung Schlittweg, eine Bank und ein Tisch durch Messerstiche und Brandschäden stark beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeidienstelle in Alzey unter der Rufnummer 06731-9110. ----

Bechtolsheim: Einbruch beim Schützenverein

Unbekannte Täter drangen zwischen Sonntag und Dienstag gewaltsam in das Vereinsheim des Schützenvereins Bechtolsheim ein und entwendeten Bargeld aus einer Kasse. Dessen nicht genug, verschafften sie sich Zutritt zu einem weiteren Raum und entwendeten dort mehrere Kabel. Der Versuch, in eine sich auf dem Gelände befindlichen Wohnung einzudringen, scheiterte. Mitteilung von verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Alzey unter der Rufnummer 06731-9110.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell