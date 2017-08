POL-PDWO: Betrug im Namen der Polizei Worms

Worms (ots) - Gleich in 10 Fällen kam es am gestrigen Montag im Dienstgebiet der Polizei Worms zu einem sogenannten "Call-Center-Betrug". Nach der immer gleichen Masche gaben sich die Anrufer als Polizisten aus. Den allesamt lebensälteren Geschädigten wurde erzählt, dass man einen Zettel mit ihrer Adresse bei einer rumänischen Diebesbande gefunden habe. Danach erkundigte man sich, ob Bargeld und Schmuck im Haus aufbewahrt wird. Um die Wertgegenstände vor der Diebesbande zu schützen, würde die Polizei vorbeikommen und alles präventiv sicherstellen. Glücklicherweise reagierten die Angerufenen alle umsichtig, da ihnen die Masche verdächtig vorkam. So blieb weiterer Schaden aus.

Die Polizei rät:

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell