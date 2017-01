POL-PDWO: Tageswohnungseinbruch

Worms (ots) - Eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Bleichstraße wurde am Mittwoch, in der Zeit 06:10 - 18:00 Uhr, von unbekannten Tätern aufgehebelt. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und aus dem Wohnzimmer ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Aktuell liegen der Polizei keine Hinweise zu möglichen Tätern vor. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06241-8520 an die Polizei in Worms zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell