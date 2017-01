POL-PDWO: Gasaustritt - Bewohner evakuiert

Offstein (ots) - Der defekte Einfüllstutzen eines Flüssiggastanks war die Ursache für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am Dienstag, gegen 22:15 Uhr. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr alarmiert, weil er in der Bahnhofstraße starken Gasgeruch wahrgenommen hatte. Wie sich bei der Überprüfung vor Ort herausstellte, strömte aus dem etwas 5m³ großen Tank Gas aus. Aus Sicherheitsgründen mussten 18 Bewohner eines benachbarten Hauses evakuiert und in einer Turnhalle untergebracht werden. Eine Spezialfirma pumpte schließlich die Reste aus dem Tank, so dass die Personen wieder unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Während der Einsatzmaßnahmen musste kurzzeitig der Strom abgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell