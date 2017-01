POL-PDWO: Pkw-Brand

Worms (ots) - In der Silvesternacht gerät gegen 01:45 Uhr ein Ford Ka, der in einer offenen Garage geparkt ist, in der Talstraße in Worms in Brand. Der Motorraum des Pkw brannte aus, jedoch konnte durch die Feuerwehr Worms weiterer Schaden verhindert werden. Die Brandursache steht bislang nicht fest. Brandausbruch durch Feuerwerkskörper scheint unwahrscheinlich, kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3000,- Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell