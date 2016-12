POL-PDWO: Handtaschenräuber schlägt an Heiligabend gleich zweimal zu

Worms (ots) - Ort: Worms, Steinstraße und Zornstraße Zeit: 24.12.2016, 18.45 und gegen 21.00 Uhr In beiden Fällen nähert sich den jeweils geschädigten Frauen, welche alleine auf dem Gehweg unterwegs sind, von hinten ein Fahrradfahrer und entreißt im Vorbeifahren die jeweiligen Handtaschen. Den beiden Frauen im Alter von 64 und 57 Jahren gelingt es nicht, ihre Taschen festzuhalten. Die 57-jährige Geschädigte erleidet eine Prellung an der Hand. Inhalt der beiden Handtaschen sind diverse Ausweisdokumente, Kreditkarten sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. In beiden Fällen wird der Täter als junger Mann, dunkle Kleidung, beschrieben. In einem Fall wird er als groß, stämmig, ca. 15-16 Jahre alt, beschrieben. Sein mitgeführtes Mountainbike habe keinen Gepäckträger. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei beiden Taten um den gleichen Täter handeln dürfte.

