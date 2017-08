POL-PPTR: Einbruchschutzberatung vor Ort - Polizeiberater morgen in Trier am Globus

Symbolfoto gekipptes Fenster Bild-Infos Download

Trier (ots) - Die Einbruchschutzberater des Beratungszentrums der Trierer Polizei sind am Donnerstag, 10. August, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr am Globus-Baumarkt in Trier-Nord.

"Gekippt Fenster sind offene Fenster!" "Schlüsselverstecke im Garten sind für Einbrecher keine Verstecke!" "Urlaubsbilder in Sozialen Medien sind Einladungen zum Einbruch!" "Einbruchhemmende, zertifizierte Türen und Fenster schrecken Diebe ab!"

Diese und viele weitere Informationen rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Interessierte am morgigen Donnerstag auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in der Castelforte-Straße in Trier-Nord.

Aktuelle und besonders zukünftige Hausbesitzer, die noch planen, sind herzlich eingeladen, sich vor Ort über sinnvollen Einbruchschutz beraten zu lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell