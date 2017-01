POL-PPTR: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Idar-Oberstein (ots) - Am 27.01.2017 gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf der B41 im Bereich des Stadttheaters in Idar-Oberstein ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der Unfallverursacher befuhr die B41 von Idar-Oberstein in Richtung Kirn. Hier kam er mit seinem PKW ins Schleudern und kollidierte frontal mit der Mittelleitplanke. Durch den Zusammenstoß entstand wirtschaftlicher Totalschaden an dem von ihm geführten PKW. Der 36 jährige Fahrzeugführer wurde leichtverletzt nach Idar-Oberstein ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell