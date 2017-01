POL-PPTR: Fahrt unter Drogeneinfluss

Idar-Oberstein (ots) - Am 27.01.2017 gegen 16:30 Uhr wurde in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle konnten bei dem Fahrer Anzeichen eines zeitnahen Drogenkonsums festgestellt werden. Weiterhin ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse. Auf Grund dieser Feststellungen wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Den 30 jährigen Fahrzeugführer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel und je eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

