POL-PPTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Herrstein (ots) - In der Zeit vom 25.01.17 22.00 Uhr bis zum 26.01.2017 10:30 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Herrstein eine Verkehrsunfallflucht. In Höhe der Hausnummer 34 touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die dortige Hauswand. Auf Grund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen Bus oder LKW handelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 entgegen

