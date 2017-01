POL-PPTR: Polizeiwache Innenstadt hat neuen Leiter

Polizeihauptkommissar Wolfram Esch Bild-Infos Download

Trier (ots) - Polizeihauptkommissar Wolfram Esch ist neuer Leiter der Polizeiwache Innenstadt. Er tritt die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Harald Lahr an, der als stellvertretender Dienststellenleiter zur Polizeiinspektion Saarburg versetzt wurde.

Am 16. Januar trat der neue Wachenleiter seinen Dienst in der Polizeiwache in der Trierer Salvianstraße an. Diese Dienststelle gehört zur Polizeiinspektion Trier und ist somit für den 52-Jährigen kein Neuland. Esch war zuvor 25 Jahre lang Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Trier und während dieser Zeit zwei Jahre als Fachlehrer für Strafrecht bei der Landespolizeischule eingesetzt. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Innenstadt bearbeiten Verkehrsunfälle und Verkehrsstraftaten sowie ausgewählte Strafanzeigen und sonstige Vorgänge aus dem gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Trier. Darüber hinaus nehmen sie die Aufgaben des Kriminal- und Bezirksdienstes für den Trierer Innenstadtbereich wahr, führen dort Fußstreifen durch und nehmen Verkehrsunfälle und Ladendiebstähle in diesem Bereich auf. Desweiteren steht die Polizeiwache allen Bürgerinnen und Bürgern für Anzeigenaufnahmen zur Verfügung. Die Polizeiwache ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr sowie samstags von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

