POL-PPTR: Fehler beim Überholen, zwei Leichtverletzte auf der A 1

BAB 1 AS Hermeskeil (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen ist es am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf der A 1, Richtung Saarbrücken, kurz hinter der Anschlussstelle Hermeskeil, gekommen. Ein Pkw scherte zum Überholen aus und kollidierte auf dem linken Fahrstreifen einen bereits überholenden Pkw. Dieser kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Graben. Der Verursacher kollidierte mit der Mittelleitplanke. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte beim Ausweichen ebenfalls mit der Mittelleitplanke. Der 35-jährige Fahrer des verursachenden und die 46-jährige Fahrerin des nachfolgenden Fahrzeugs wurden bei dem Unfall leichtverletzt und zur Versorgung ins Krankenhaus Hermeskeil verbracht. Alle an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mußten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Behinderungen des Verkehrs. Im Einsatz war die Feuerwehr Hermeskeil, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizeiautobahnstation Schweich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell