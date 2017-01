POL-PPTR: Pkw auf REWE-Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtig

Saarburg (ots) - Am Montag, 23.01.2017, in der Zeit zwischen 17:05 und 17:30 Uhr, wurde ein auf dem REWE-Parkplatz in Saarburg abgestellter grauer Seat Ibiza von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug hat offensichtlich beim Ein-bzw. Ausparken das rechte Heck des geparkten Pkw gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich laut ersten Ermittlungen offensichtlich um einen hellblauen Pkw.

Mögliche Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Saarburg unter der Tel.-Nr.: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell